Cutremurul de pe Anfield schimba totul! Barcelona, gata sa sparga 220.000.000 euro pentru doi jucatori! Catalanii accelereaza discutiile

Barcelona a suferit una dintre cele mai dureroase infrangeri din istoria sa. Tot pe un 7 mai, data la care in 1986 pierdea finala CCE in fata Stelei, Barcelona a fost invinsa cu 4-0 de Liverpool.

Barcelona a parasit semifinalele Ligii Campionilor dupa o dubla care va ramane in istoria fotbalului. Catalanii au castigat cu 3-0 turul cu Liverpool, dar englezii au reusit un comeback absolut incredibil pe Anfield si s-au impus cu 4-0!

Acum, intreaga suflare catalana este in stare de soc. Fanii Barcelonei sunt revoltati si cer "revolutie" la echipa. Conducerea tinde catre stabilitate si ar vrea sa ii mai ofere credit lui Ernesto Valverde.

Cotidianul spaniol AS scrie ca sefii Barcei sunt pregatiti sa accelereze insa discutiile pentru doi fotbalisti.

220.000.000 pentru De Ligt si Griezmann



AS noteaza ca la Barcelona vor fi schimbari in vara si ii nominalizeaza pe Rakitic si Vidal ca fiind doi dintre fotbalistii care ar putea pleca de la echipa. Ambii au contracte pana in 2021.

La capitolul veniri, jurnalistii spanioli ii trec pe olandezul De Ligt si pe campionul mondial en-titre Antoine Griezmann. Primul joaca la Ajax, iar cel de-al doilea la rivala Atletico Madrid.

Potrivit AS, Barcelona se afla deja in discutii cu Ajax, club de la care l-a transferat si pe Frenkie de Jong, pentru mutarea lui De Ligt. Suma rostita in ultima perioada de spanioli este de 100.000.000 euro, cu 25.000.000 mai mare decat cea platita pentru De Jong.

De cealalta parte, Girezmann si-a prelungit contractul cu Atletico, dar a cazut de acord cu formatia madrilena in privinta diminuarii clauzei de reziliere. Acum, el poate fi cumparat cu 120.000.000 euro.

Griezmann ar fi o lovitura de imagine pentru Barcelona, dar cei de la AS vorbesc despre o posibila incompatibilitate intre francez si Messi si Suarez.