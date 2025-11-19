Deja calificată la Mondial, Brazilia a disputat un meci amical împotriva Tunisiei, scor 1-1.

Eder Militao s-a accidentat

În repriza secundă, Eder Militao, vedeta lui Real Madrid a acuzat dureri în zona coapsei, iar Carlo Ancelotti l-a înlocuit cu Fabricio Bruno.

A doua zi după meci, Real Madrid a anunțat cu ce se confruntă brazilianul.

”În urma investigațiilor efectuate astăzi jucătorului nostru Eder Militao de către echipa medicală a lui Real Madrid, acesta a fost diagnosticat cu o leziune musculară la adductorul magnus al piciorului drept. Recuperarea sa va fi monitorizată”, se arată în comunicatul clubului de pe Santiago Bernabeu.

Așadar, fundașul central brazilian va rata cel puțin trei meciuri ale formației ”blanco”, o lovitură grea pentru madrileni în contextul în care pentru echipa lui Xabi Alonso urmează un meci în deplasare în Champions League, contra lui Olympiacos.

Pe lângă partida din Grecia, Militao va mai rata și meciul cu Elche și pe cel cu Girona, iar absența lui se poate prelungi în funcție de felul în care va decurge recuperarea sa.

