Transferul lui Lautaro Martinez la Barcelona e in pericol! Anuntul facut de un oficial al lui Inter: "Doar asa va pleca de la noi!"

Noi detalii despre transferul lui Lautaro Martinez la Barcelona.

Barcelona vrea sa il transfere cu orice pret pe atacantul celor de la Inter, Lautaro Martinez. Daca fotbalistul si-a dat acordul sa joace pentru catalani, clubul nu vrea sa il lase sa plece fara o suma consistenta de bani. Directorul sportiv al echipei milaneze, Piero Ausilio, a declarat ca Lautaro Martinez va pleca la Barcelona doar daca se va achita clauza de reziliere in valoare de 111 milioane de euro.

E greu de crezut ca Barcelona va oferi o astfel de suma, in conditiile in care pandemia de coronavirus a lovit puternic din punct de vedere financiar si echipele de fotbal. Varianta propusa de catalani este aceea a unui schimb. Potrivit AS, catalanii l-ar da la schimb pe Philippe Coutinho in schimbul lui Latuaro Martinez, insa oficialii echipei antrenate de Antonio Conte nu sunt de acord cu aceasta propunere.

"In ceea ce il priveste pe Lautaro Martinez, exista o singura cale prin care acesta ar putea parasi Inter: ca cineva sa ii achite clauza de reziliere. Multe cluburi ne-au contactat pentru el. Dintre acestea, cel mai determinant, cu care am avut o relatie de prietenie, este Barcelona. Nu ascund asta.

Stiu ca Barcelona cunoaste perfect care sunt intentiile noastre: anume, faptul ca Inter nu doreste sa il vanda pe Lautaro. Dar repet, exista o clauza de reziliere", a declarat Piero Ausilio pentru Sky Sports Italia.