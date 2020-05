Liverpool isi pregateste deja urmatorul sezon! 'Cormoranii' sunt in discutii avansate cu un jucator crescut de Barcelona, care face SENZATIE in Anglia

Liverpool se gandeste deja la sezonul viitor si pregateste transferuri de vis.

Liverpool are ca obiectiv catigarea Premier League, unde si-a asigurat un avans confortabil fata de Manchester City. 'Cormoranii' au fost eliminati din cupele interne si din Champions League, iar in campionat mai au nevoie doar de doua victorii in ultimele noua etape pentru a-si asigura primul titlu dupa 30 de ani de asteptare.

Klopp pregateste terenul pentru sezonul viitor si l-a contactat pe unul din cei mai buni jucatori din acest sezon de Premier League. Este vorba de Adama Traore de la Wolverhampton, care a avut evolutii extraordinare in acest sezon din Anglia.

Jucatorul de 24 de ani are o musculatura de invidiat si este printre cei mai puternici jucatori din campionat. In 28 de meciuiri din acest sezon de Premier League, a marcat 4 goluri si a oferit 7 assist-uri.

TodoFichajes din Spania, anunta ca Jurgen Klopp a vorbit deja cu jucatorul in vederea unei mutari pe Anfield. Acesta este un atu imens, deoarece se stie ca antrenorul lui Liverpool este un bun psiholog si un tip carismatic, care are o relatie foarte buna cu elevii sai.

Traore mai are 3 ani de contract si este cotat la 25, 5 milioane de euro pe transfermarkt. A evoluat pentru academia Barcelonei inca din 2004, iar in 2015 si-a inceput drumul in Anglia, printr-un transfer la Aston villa.