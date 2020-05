Setien ar putea fi demis de la Barcelona! Cine ar putea sa il inlocuiasca! Anuntul facut de spanioli

Quique Setien ar putea sa fie demis de la Barcelona.

Antrenorul catalanilor, Quique Setien, ar putea fi demis de la Barcelona la sfarsitul acestui sezon, daca nu va reusi sa castige trofeul Champions League. Daca va reusi sa castige titlul in Spania, nu va fi de ajuns, intrucat atat Messi cat si presedintele clubului, Bartomeu, au subliniat importanta castigarii trofeului Champions League.

Astfel, spaniolii au alcatuit o lista cu 3 nume de antrenori care ar putea sa il inlocuiasca pe Setien in cazul in care nu va reusi sa castige trofeul Champions League.

1. Xavi Hernandez



Legenda Barcelonei este marele favorit sa preia banca echipei de pe Camp Nou. Xavi a spus ca putea ajunge la Barcelona inaintea lui Setien, insa a refuzat.

"Eu nu am nicio problema sa ma intorc. Nu ma ascund, nu fug. Barcelona este casa mea. Mi-ar placea sa lucrez alaturi de oameni in care am incredere, cu care a legat relatii de prietenie si loialitate. Nu vreau sa fie nimeni toxic in preajma vestiarului meu", spunea Xavi la acea vreme. Legenda Barcelonei o antreneaza in prezent pe Al Sadd.

2. Marcelo Gallardo



Antrenorul argentinian ar fi pe placul lui Messi, iar performantele pe care le-a avut cu River Plate in ultimii ani, il recomanda pe aceasta ca un posibil candidat pentru banca Barcelonei. Gallardo este antrenor la River Plate din 2014, perioada in care a cucerit 10 trofee.

3. Erik ten Haag



Antrenorul celor de la Ajax a impresionat in stagiunea de trecuta si continua sa o faca si in acest sezon pe banca "lancierilor". Ten Haag se pliaza foarte bine pe filosofia Barcelonei, fiind un adept al scolii Johan Cruyff, atat de importanta pentru ADN-ul catalanilor. Ten Haag este un antrenor caruia ii place sa promoveze jucatori tineri, ceea ce isi propune si Barcelona de acum incolo sa faca.