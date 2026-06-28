Barcelona face al doilea transfer al verii!

După achiziția lui Anthony Gordon de la Newcastle, catalanii au ajuns la un acord pentru unul dintre cei mai promițători tineri fotbaliști din Ecuador.
Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, Barcelona a finalizat toate documentele pentru transferul lui Josue Caicedo, extrema stângă în vârstă de 18 ani de la LDU Quito.
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Catalanii îl vor împrumuta pentru un sezon, iar la finalul stagiunii vor avea opțiunea de a-l transfera definitiv pentru 2,5 milioane de euro.
„Done deal! Josué Caicedo la Barça de la LDU Quito. Documentele au fost finalizate și urmează să fie semnate în următoarele ore. Tânărul ecuadorian este considerat unul dintre cele mai mari talente U18 din lume”, a scris Nicolo Schira.
Fotbalistul este un produs al academiei celor de la LDU Quito și a debutat deja la seniori. În sezonul recent încheiat, extrema stângă a bifat 10 apariții în toate competițiile și a reușit o pasă decisivă.
Josue Caicedo este cotat la 300.000 de euro, potrivit Transfermarkt.