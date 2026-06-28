După achiziția lui Anthony Gordon de la Newcastle, catalanii au ajuns la un acord pentru unul dintre cei mai promițători tineri fotbaliști din Ecuador.

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, Barcelona a finalizat toate documentele pentru transferul lui Josue Caicedo, extrema stângă în vârstă de 18 ani de la LDU Quito.

Barcelona face al doilea transfer al verii!

Catalanii îl vor împrumuta pentru un sezon, iar la finalul stagiunii vor avea opțiunea de a-l transfera definitiv pentru 2,5 milioane de euro.