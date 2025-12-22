50.000.000€ pentru transferul iernii la Real Madrid!

50.000.000&euro; pentru transferul iernii la Real Madrid! La Liga
Real Madrid pune la cale un transfer spectaculos pentru perioada de mercato din iarnă.

Micky van de VenReal MadridTottenham
Xabi Alonso ar pune la cale transferul unui fundaș pentru a-și ”betona” compartimentul defensiv, iar cel pe care a pus ochii peste Micky van de Ven (24 de ani), colegul lui Radu Drăgușin de la Tottenham.

Real Madrid pregătește 50.000.000€ pentru Micky van de Ven!

Real Madrid pregătește o ofertă de 50 de milioane de euro pentru a-i convinge pe cei de la Tottenham să renunțe la fundașul olandez, scrie Fichajes. Este, totuși, greu de crezut că londonezii nu vor cere o sumă mai mare, având în vedere că Van de Ven este cotat la 65 de milioane de euro de site-urile de specialitate.

Van de Ven este, și în acest sezon, unul dintre cei mai importanți jucători din lotul lui Tottenham. A evoluat în 23 de partide în toate competițiile, reușind să înscrie și șase goluri, o cifră impresionantă pentru un fundaș central.

40 de milioane de euro plăteau cei de la Tottenham în 2023 pentru a-l transfera pe Van de Ven de la Wolfsburg. În cariera sa, fundașul a mai jucat și la Volendam, în Olanda.

Real Madrid, locul doi în La Liga

Formația de pe ”Bernabeu” are 42 de puncte și este pe locul secund în clasamentul din La Liga, la patru puncte distanță de liderul și campioana FC Barcelona, după 18 etape.

În prima rundă din 2026, Real Madrid va avea parte de un test dificil, pe teren propriu, cu Betis Sevilla, una dintre echipele cu pretenții din campionatul Spaniei. Andaluzii sunt pe locul șase, cu 28 de puncte.

