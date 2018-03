"Traiesc un cosmar, mi-e si frica sa ies din casa!" Barcelona, "iad" pentru un jucator de zeci de milioane

A crezut ca a prins transferul carierei, dar viata i-a devenit un calvar la Barcelona.

Joi 15 martie 22:00 PRO X: Arsenal - AC Milan in Europa League! Marti, 13 martie, in direct la PRO TV: 21.45 Man United - Sevilla! Bucurati-va de fotbal!

Andre Gomes, mijlocasul transferat de Barcelona in 2016 de la Valencia, spune ca a inceput sa se simta "ca in iad" la Barca.

Transferat pe 40 de milioane de euro, Gomes nu si-a justificat banii prin prestatiile de pana acum, si resimte din plin presiunea venita din partea suporterilor.

"Poate ca nu e chiar cel mai inspirat cuvant, dar viata la Barca a inceput sa fie un iad, pentru ca e foarte multa presiune."

"Ma simt rau si in timpul meciurilor. Ma gandesc mult la situatia in care ma aflu, si asta ma afecteaza. Cu toate ca jucatorii sunt alaturi de mine, ma sustin, e clar ca lucrurile nu merg asa cum trebuie pentru mine."

Andre Gomes spune ca se teme chiar sa iasa din casa, pentru ca stie ca fanii se vor lua de el pe strada.

"Au fost mai multe situatii in care pur si simplu nu am vrut sa ies din casa. Lumea se uita lung la mine si a ajuns sa imi fie frica sa ies pe strada.", a povestit Gomes in revista Panenka.

13 meciuri a jucat Gomes pentru Barca in acest sezon, in campionat. Doar in patru dintre ele a prins echipa de start.