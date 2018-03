Simona Halep a primit un sfat DE AUR de la Darren Cahill: "Mi-a zis ca trebuie sa fac asta!" Schimbarea este vizibila la Indian Wells

Simona Halep a primit un sfat pretios de la Darren Cahill.



Simona Halep a declarat ca tehnicianul australian a sfatuit-o sa evolueze in cat mai multe meciuri de dublu pentru a-si imbunatati jocul. Simona Halep este de parere ca prin intermediul acestor "antrenamente oficiale" jocul sau la fileu va deveni mai bun.



"Darren mi-a spus ca trebuie sa joc si meciuri de dublu deoarece este un antrenament mai bun decat un meci normal. Antrenamentele oficiale sunt mai bune. Am vazut ca m-a ajutat de fiecare data de cand am jucat dublu si in proba de simplu. Chiar si la Indian Wells am venit mai bine la fileu si din acest motiv am decis sa joc mai mult la dublu. Vreau sa joc cat mai mult la fileu", a declarat Simona Halep pentru presa americana.