EXCLUSIV // Razvan Lucescu, prima reactie dupa nebunia din Grecia: "Sunt 100% alaturi de patronul meu!"

Campionatul din Grecia a fost suspendat dupa evenimentele de la meciul dintre PAOK si AEK. Patronul lui PAOK a intrat inarmat pe teren.

Joi 15 martie 22:00 PRO X: Arsenal - AC Milan in Europa League! Marti, 13 martie, in direct la PRO TV: 21.45 Man United - Sevilla! Bucurati-va de fotbal!

Razvan Lucescu se simte nedreptatit pentru evenimentele care o vor lasa, foarte probabil, fara titlu pe PAOK.

Campionatul din Grecia a fost suspendat dupa evenimentele incredibile de la meciul dintre PAOK si AEK Atena. Patronul lui PAOK a intrat cu arma pe teren. FIFA si UEFA cer reorganizarea campionatului.

"Sunt 100% alaturi de patronul meu. Este un om cu mult bun simt. Este un om care a investit enorm de mult in fotbalul grecesc. Nu a vrut decat ca echipa lui sa isi dispute sansele pe teren, iar lucrul asta i s-a refuzat", a spus Razvan Lucescu pentru PRO TV.

Lucescu Jr. a povestit ce s-a intamplat in finalul meciului cu AEK.

"Am reusit sa marcam in minutul 90, sa inchidem jocul, erau 3 puncte care ne aduceau in pozitia de a fi primii, arbitrul a aratat catre centru, tusierul a alergat catre centru, golul dupa cum se vede pe imagini este valabil. Au urmat proteste agresive ale celor de la AEK."

"Asa a facut si Olympiakos, a castigat pentru ca o rola de hartie l-a atins pe antrenorul lor, 3-0, incredibil. Asa au procedat si cei de la AEK ieri - au pierdut meciul, au pierdut pozitia de pe primul loc, au preferat sa iasa de pe teren."

"Eu nu ma consider deloc ghinionist, sunt multumit si fericit de posibilitatea de a fi lucrat la PAOK in acest an, de posibilitatea de a fi lucrat cu acesti jucatori", a mai spus Razvan Lucescu.