LIVE TEXT | Dinamo - Gaz Metan, ora 20:45! Bratu, decizie radicala inainte de debutul in play-out: Torje, OUT din primul "11"! Echipele de start

Dinamo - Gaz Metan, ora 20:45, este ultimul meci al primei etape de play-out.

Echipele de start:



Dinamo: Penedo - Romera, Popescu, Katsikas, Olteanu - Mahlangu - Hanca, Pesic, Nistor, Salomao - Popa

Rezerve: Mutiu, Nica, Monroy, Torje, Dudea, Moldoveanu, Corbu



Gaz Metan: Plesca - Popovici, Fytanidis, Sirghi, Busu - Neagu, Rosado, Cristea - Olaru, Rondon, Dias

Rezerve:Greab, Chamed, De Freitas, Pirvulescu, Romeo, Tircoveanu, Lopes Fernandes

Dinamo a ratat in premiera prezenta intre primele sase echipe ale campionatului si este nevoita sa lupte acum in partea a doua a clasamentului. Dupa eliminarea din Cupa, singurul obiectiv ramas pentru Dinamo este locul 7, cea mai buna clasare pe care o pot obtine "cainii" la finalul sezonului.

Florin Bratu, noul antrenor al echipei, este constient ca echipa traverseaza una dintre cele mai negre perioade si le-a tinut un discurs mobilizator jucatorilor inainte de debutul in play-out. Bratu a afirmat ca se va baza pe jucatorii care vor arata determinare si atitudine, iar primul sarit din schema este Gabi Torje. Potrivit DigiSport, Torje nu va face parte din primul "unsprezece" al echipei la meciul cu Gaz Metan. Motivul este reprezentat de o declaratie data de Cristi Opria, impresarul lui Torje, care a declarat ca mijlocasul se gandeste sa plece de la echipa dupa ratarea play-off-ului.

In alta ordine de idei, Bratu va alinia o formula ofensiva la partida cu ardelenii. Doar un singur mijlocas la inchidere, Mahlangu, si patru fotbalisti de atac se vor regasi in echipa pe care Bratu o va trimite in teren.