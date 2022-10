Toni Kroos, viitor incert la Real Madrid. Ce a spus Carlo Ancelotti despre starul grupării blanco

Toni Kroos se află la Real Madrid din vara anului 2014, când Bayern Munchen îl ceda în La Liga pentru 25 milioane de euro, moment în care cota sa pe piață, conform site-urilor de specialitate, nu depășea 42 milioane de euro. Acum, valoarea neamțului este de 20 milioane de euro.

Mijlocașul a semnat ultima dată prelungirea cu gruparea blanco în primăvara lui 2019, iar la sfârșitul lui iunie 2023 expiră înțelegerea. Astfel, Kroos va putea intra în negocieri cu alte cluburi începând cu această iarnă, iar Real ar putea să-l piardă gratis în vară.

Carlo Ancelotti, care se află la cârma trupei de pe Santiago Bernabeu din 2021, a vorbit în cadrul unei conferințe de presă despre mijlocașul Toni Kroos și și-a expus punctul de vedere cu privire la situația în care se află fotbalistul neamț.

„Se va gândi la contractul său în ianuarie, februarie. Personal, cred că Toni va continua aici la Real Madrid. Este decizia lui, să vedem. Va trebui întâi să se gândească la asta și după să-și spună planurile pe care le va avea”, a spus Ancelotti, conform jurnalistului sportiv Fabrizio Romano.

