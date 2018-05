Titlul nu e de ajuns! Barcelona se reinventeaza pentru Champions League! Transferurile catalanilor

Barcelona nu petrece prea mult pentru titlu. Catalanii inca mai sufera pentru o noua ratare in Champions League.

Atletico - Arsenal, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Real Madrid - Bayern! Miercuri, 21:45 AS Roma - Liverpool!

Catalanii au cucerit titlul neinvinsi in acest sezon si au castigat si Cupa, insa au esuat in Champions League in sferturile de finala.

Sefii clubului vor sa atace trofeul suprem din Europa anul viitor, iar pentru asta vizeaza cateva modificari importante de lot.

Cea mai importanta achitizie pentru vara este Griezmann, jucator care si-a dat deja acordul sa vina. Barca va achita clauza de 100 de milioane de euro catre Atletico Madrid.

Un alt transfer este cel al mijlocasului brazilian Arthur de la Gremio, scrie Marca.

Barca e atenta si la doi fundasi, care pot veni in locul lui Umtiti. Francezul a refuzat prelungirea contractului si are o clauza de 60 de milioane de euro. Lenglet si De Ligt sunt in vizorul Barcei, daca Umtiti nu isi va prelungi contractul pana la urma.

Lista plecarilor e mai lunga decat cea a venirilor, scrie Marca.

Deulofeu, Turan si Rafinha vor fi vanduti definitiv. La fel si André Gomes, Aleix Vidal si Paco Alcácer, jucatori care au prins rar echipa lui Valverde.

Si Yerry Mina poate fi imprumutat pentru a castiga mai multa experienta si pana cand va putea concura serios pentru postul de titular.