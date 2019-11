STATISTICA demolatoare! Cifrele care arata sezonul slab al Barcelonei! Catalanii alearga pe meci cu 16.6 km mai putin ca Slavia Praga

Barcelona are unul din cele mai slabe inceputuri de sezon.

Barcelona a remizat cu Slavia Praga pe teren propriu (0-0). Catalanii nu trec prin cea mai buna forma, iar statisticile o dovedesc: este echipa care alearga cel mai putin din Champions League. Diferenta dintre catalani si restul echipelor din grupa este uriasa. Cehii alearga cu 66.4 kilometri mai mult decat gruparea blaugrana.

In timp ce echipa lui Valverde atinge o medie de 105.1 km alergati pe meci, Slavia lui Trpisovsky alearga 121.7 km pe meci. Echipa lui Nicusor Stanciu este si cea mai activa echipa din Champions League, cu 486.8 km alergati.

In returul cu Slavia, Barcelona a alergat cel mai mult din acest sezon de Champios League, 111 km, cu 10.6 mai mult decat in meciul tur. Comparativ cu celelalte echipe din grupa, Barcelona ocupa ultimul loc la capitolul kilometri alergati. Inter a alergat 459,6 km, iar Borussia Dortmund 455.1, in timp ce Barcelona a alergat doar 420 de km.