Revelația de 18 ani a Rusiei și-a pierdut cumpătul în WTA, la Wuhan. Ce a putut să spună în auzul tuturor Tenis
Mirra Andreeva, ieșire nervoasă la Wuhan.

Mirra Andreeva a cucerit primul titlu de campioană în circuitul WTA pe zgura de la Iași, în vara anului 2024.

Au urmat confirmările de la Dubai și Indian Wells, conturate în prima parte a sezonului 2025, care a transformat-o pe tânăra jucătoare din Federația Rusă într-o prezență constantă în top 10 mondial.

Mirra Andreeva, lipsită de rușine la Wuhan: a înjurat în auzul tuturor, blestemând tenisul

Pe hardul de la Wuhan însă, în condiții grele de umiditate ridicată, calmul Mirrei Andreeva s-a evaporat, în meciul cu germanca Laura Siegemund, o jucătoare capabilă să testeze răbdarea oricărei adversare prin varietatea de soluții tactice la care apelează în timpul partidelor.

Număr 57 mondial, Laura Siegemund a revenit de la 0-1 la seturi și a eliminat-o pe Mirra Andreeva, în turul secund la Wuhan, scor 6-7 (4), 6-3, 6-3, la capătul a trei ore de joc.

„Nu vreau să fiu filmată!”, s-a exprimat Mirra Andreeva, într-o pauză de odihnă, vizibil deranjată de modul în care decurgea duelul cu Laura Siegemund.

Mirra Andreeva nu s-a abținut nici de la înjurături, eliberate pe un ton de disperare și cu o intensitate care a făcut ca cuvintele sale de nereprodus, exprimate la adresa tenisului, să poată fi auzite în întreaga arenă.

Mirra Andreeva, semifinalistă la Roland Garros, în 2024

În 2025, Mirra Andreeva a atins două sferturi de finală, în turneele de mare șlem.

Jucătoarea din Federația Rusă a legat câte patru succese pe zgura de la Roland Garros și pe iarba de la Wimbledon, dar pe hard - la Melbourne și New York - s-a oprit în optimile de finală, respectiv în turul al treilea.

Semifinala jucată la Roland Garros, în 2024, rămâne cea mai bună performanță a Mirrei Andreeva în turneele de mare șlem de până în prezent.

Barcelona se bate cu Real Madrid pe semnătura unui căpitan din Premier League!
Americanii i-au calculat averea lui Cristiano Ronaldo. Rezultatul i-a șocat
Inter betonează contractul unui titular! Fundașul dorit de Chelsea a primit o prelungire p&acirc;nă &icirc;n 2030
Cum arată Liga 2 după nouă etape + programul următoarei runde
Dorinel Munteanu a spus totul: &rdquo;Selecționer? Asta e condiția numărul unu&rdquo;
FCSB, transfer de la liderul Superligii?! &rdquo;Sigur că da, piața funcționează!&rdquo;

Ce surpriză! L-au ofertat pe Dan Petrescu și au primit imediat răspunsul

Au bătut palma! Cadoul primit de Cristi Chivu la Inter după cele 5 victorii consecutive

Andrei Rațiu, singurul acceptat de Flick la Barcelona! Neamțul a refuzat două nume și l-a cerut pe rom&acirc;n

Ilie Dumitrescu a numit echipele care vor intra &icirc;n play-off-ul din Superliga: Răm&acirc;ne o luptă pentru o singură poziție

Fără precedent! Ce salariu a cerut Hakim Ziyech pentru a semna &icirc;n Rom&acirc;nia și decizia lui CFR Cluj

