Mirra Andreeva a cucerit primul titlu de campioană în circuitul WTA pe zgura de la Iași, în vara anului 2024.

Au urmat confirmările de la Dubai și Indian Wells, conturate în prima parte a sezonului 2025, care a transformat-o pe tânăra jucătoare din Federația Rusă într-o prezență constantă în top 10 mondial.

Mirra Andreeva, lipsită de rușine la Wuhan: a înjurat în auzul tuturor, blestemând tenisul

Pe hardul de la Wuhan însă, în condiții grele de umiditate ridicată, calmul Mirrei Andreeva s-a evaporat, în meciul cu germanca Laura Siegemund, o jucătoare capabilă să testeze răbdarea oricărei adversare prin varietatea de soluții tactice la care apelează în timpul partidelor.

Număr 57 mondial, Laura Siegemund a revenit de la 0-1 la seturi și a eliminat-o pe Mirra Andreeva, în turul secund la Wuhan, scor 6-7 (4), 6-3, 6-3, la capătul a trei ore de joc.

„Nu vreau să fiu filmată!”, s-a exprimat Mirra Andreeva, într-o pauză de odihnă, vizibil deranjată de modul în care decurgea duelul cu Laura Siegemund.

Mirra Andreeva nu s-a abținut nici de la înjurături, eliberate pe un ton de disperare și cu o intensitate care a făcut ca cuvintele sale de nereprodus, exprimate la adresa tenisului, să poată fi auzite în întreaga arenă.

