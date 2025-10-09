Într-un meci din campionatul Portugaliei, contra celor de la Moreirense, tehnicianul român a avut încredere și l-a aruncat în luptă pe tânărul din Madeira, care purta pe spate numărul 28. Decizia s-a dovedit a fi una de geniu.



O dublă care a anunțat un monstru

În minutul 36 al partidei, istoria s-a scris pentru prima dată. Servit de coechipierul său Tonito, Ronaldo a pornit într-o cursă de neoprit spre poarta adversă și a finalizat cu un șut subtil, marcând primul său gol ca fotbalist profesionist, notează Leonino.



Spectacolul puștiului-minune nu s-a oprit însă aici. Aproape de finalul meciului, în al cincilea minut de prelungiri, Cristiano a reușit "dubla", stabilind scorul final al partidei, 3-0 pentru Sporting. Era doar începutul pentru un jucător care avea să domine fotbalul pentru mai bine de două decenii.



Acum, la 23 de ani distanță, Cristiano Ronaldo a ajuns la un total uluitor de 946 de goluri și nu dă semne că s-ar opri, având ca obiectiv clar atingerea bornei incredibile de 1.000 de reușite. Chiar și în acest început de sezon la Al Nassr, portughezul și-a păstrat instinctul de golgheter, marcând deja de cinci ori în șase partide.

