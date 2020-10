SOC IN GALAXIA BARCELONEI! Presedintele Bartomeu si-a dat demisia! Ce se intampla cu Messi dupa socul mondial al zilei

Bomba serii vine din Spania!

Presedintele Barcelonei, Josep Maria Bartomeu, si-a dat demisia, alaturi de toti ceilalti oficiali din conducerea clubului. Criza de pe Camp Nou ar putea sa ajunga astfel la final.

Bartomeu a trecut printr-o perioada dificila la Barcelona, fiind contestat de fani si de membrii clubului care s-au revoltat impotriva lui. Mandatul sau trebuia sa se incheie in 2021, cand urmau sa aiba loc alegeri. El a devenit presedinte al clubului in 2014, fiind la carma in 2015, cand Barcelona a reusit tripla legendara.

In ultimele luni, insa, la Barcelona s-a intensificat o criza care l-a determinat pe Messi sa anunte ca nu mai vrea sa ramana la club. Superstarul a fost convins cu greu sa isi duca contractul la bun sfarsit, adica sa ramana pana la finalul acestui sezon.

Plecarea lui Bartomeu ar putea insemna ca Messi va lua in calcul semnarea unei prelungiri a contractului, in cazul in care va exista o noua strategie si un proiect care sa-l faca sa creada ca va castiga din nou cu Barcelona.

Presedintele catalanilor a fost contestat si de suporteri, care au strans aproape 21.000 de semnaturi pentru motiunea impotriva lui, dar si de fotbalisti, care au atacat subtil ceea ce se intampla pe Camp Nou in declaratiile facute presei.