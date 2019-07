Singurul jucator BLOCAT personal de Zidane la Real! "Galacticii" au refuzat 6 OFERTE diferite pentru el

Zinedine Zidane "a blocat" un jucator pe Santiago Bernabeu.

Marco Asensio a fost trecut de presa internationala pe lista de transferuri, insa Zidane nu are nicio intentie sa renunte la jucator. Potrivit Cadena SAR, Real Madrid a refuzat 6 oferte diferite pentru tanarul mijlocas in varsta de 23 de ani.



Liverpool este echipa care a insistat cel mai mult pentru Asensio si a facut cea mai mare oferta, insa jucatorul va ramane la Madrid pana cand ii va expira contractul. Intelegerea lui Asensio cu Real expira in 2023.