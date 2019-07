"Hai incearca, sa te vedem!" Aroganta unui jucator de la Bayern fata de pustiul de 50 de milioane al Realului! Executia ce a urmat i-a inchis gura

Bayern Munchen a invins-o cu 3-1 pe Real Madrid intr-un amical de lux.

Campioana Germaniei, Bayern Munchen, a invins-o cu 3-1 pe Real Madrid intr-un amical ce a avut loc la Houston. Bayern a condus cu 3-0 gratie reusitelor lui Tolisso, Lewandowski si Gnabry, insa reusita serii a fost opera lui Rodrygo!

Pustiul cumparat cu 50 de milioane de euro de Real Madrid in urma cu un an a trimis direct la vinclu o lovitura libera in minutul 84! Camerele au surprins si un moment incredibil inainte de lovitura libera. Niklas Sule, fundasul celor de la Bayern, l-a provocat pe Rodrygo!

Sule i-a strigat lui Rodrygo: "Hai incearca, sa te vedem". Iar pustiul brazilian a raspuns cu un sut superb care nu i-a lasat vreo sansa lui Ulreich.