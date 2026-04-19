Ca și plecat de la Real Madrid, fotbalistul și-a găsit echipă

Dani Ceballos (29 de ani), mijlocașul lui Real Madrid, are șanse mari să plece de la echipă la finele acestui sezon, chiar dacă ar mai avea încă un an de contract cu echipa de pe ”Bernabeu”.

În precedentele perioade de transferuri, Ceballos a fost dorit insistent de Olympique Marseille, dar transferul nu s-a realizat și mijlocașul a rămas la Real Madrid. Acum, a intrat pe fir Ajax Amsterdam, care ar plănui o reconstrucție din sezonul următor, pentru a opri dominația rivalei PSV Eindhoven.

Ceballos este dorit de noul director sportiv al lui Ajax, Jordi Cruyff, care vrea să aducă jucători cu experiență la echipă. Pentru ”lăncieri” ar putea reprezenta o oportunitate, în contextul în care mijlocașul a jucat foarte puțin în acest sezon la Real Madrid.

În noul proiect pus la cale de noua conducere sportivă, Ceballos este văzut ca o piesă importantă, motiv pentru care un posibil transfer la Amsterdam poate să fie tentant pentru el, scrie AS.com.