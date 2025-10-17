Rădoi dă de pământ cu Mircea Lucescu: „Șocant! N-am crezut că poate spune așa ceva“

Federaţia mexicană de fotbal (FMF) a invitat selecţionata Portugaliei pentru un meci amical cu ''El Tri'' care va marca redeschiderea stadionului Azteca, pe 28 martie 2026, scrie EFE.

''Ştim că Portugalia este aproape de calificare; detaliile tehnice sunt încă în aşteptare, dar da. Totul este aproape finalizat pentru ca Portugalia să fie prezentă la redeschiderea Stadionului Azteca'', a anunţat preşedintele FMF, Mikel Arriola.

El a adăugat că este foarte probabil ca starul Cristiano Ronaldo să fie participe la meci: ''Face parte din contract. Dacă va fi apt, Cristiano va juca''.

Primul meci de la CM 2026 se va juca pe Azteca



Cupa Mondială din 2026 se va deschide pe Stadionul Azteca în data de 11 iunie.

Şeful fotbalului mexican a adăugat că antrenorul Javier ''El Vasco'' Aguirre a solicitat meciuri de pregătire în America Centrală ''pentru a-i supune pe jucători unor condiţii adverse şi extreme''.

În ultimele meciuri amicale, ''El Tri'' a fost învinsă de Columbia (0-4), sâmbăta trecută, şi a remizat cu Ecuadorul (1-1), marţi.

Ca răspuns la criticile la adresa echipei şi a antrenorului, Arriola şi-a exprimat sprijinul deplin atunci când şi-a explicat motivele: ''În primul rând, spun că există un grup. În al doilea rând, există un plan. Şi în al treilea rând, există un lider pe nume Javier Aguirre''.

Stadionul Azteca devine Estadio Banorte pentru 100 de milioane de dolari



Următoarele meciuri de pregătire ale Mexicului vor fi împotriva Uruguayului pe 15 noiembrie şi a Paraguayului pe 18 noiembrie.

Stadionul Azteca, care va avea 87.000 de locuri la redeschidere, va purta numele de Estadio Banorte, scrie Agerpres, ca urmare a contractului de sponsorizare de peste 100 de milioane de dolari cu banca Banorte.

VIDEO Brujeria - México campeón

