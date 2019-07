Se apropie un VERITABIL TSUNAMI de Madrid! CUTREMUR la Real: Zidane ar urma sa fie demis, iar Perez i-a gasit deja inlocuitor! Cine vine pe banca "galacticilor"

Se anunta un cutremur urias la Real Madrid dupa ultimele evenimente.

Presa spaniola vorbeste despre un veritabil tsunami ce se apropie de Madrid. Conform jurnalistilor spanioli, Zidane si Florentino Perez au fost discutii extrem de aprinse ca urmare a scandalului cu transferul lui Bale, precum si dupa umilinta istorica din meciul cu Atletico Madrid.

Relatia dintre antrenor si presedinte este una cat se poate de rece, iar spaniolii speculeaza pe seama faptului ca zilele lui Zidane la echipa sunt numarate. Zidane ar urma sa fie demis, iar in locul sau sa fie numit Jose Mourinho.

Mourinho a mai antrenat-o pe Real intre 2010 si 2013, perioada in care a castigat un titlu de campion, o Cupa si o Supercupa! "The Special One" este liber de contract dupa despartirea de Manchester United si a refuzat de curand o oferta din China.