IREAL: Campionatul mondial de Fortnite, premii mai mari ca la Wimbledon! Acesti baieti tocmai au pus mana pe 3 milioane $

Cea mai tare competitie de Fortnite a batut un record in ceea ce priveste premiile puse la bataie. Competitia din New York a oferit premii totale in valoare de 30 de milioane de dolari, iar castigatorii au plecat acasa cu 3 milioane de dolari, comparabil cu cele mai tari turnee de tenis.

Popularitea jocului video este ametitoare. Sunt peste 250 de milioane de adolescenti care joaca Fortnite in toata lumea, iar cei mai buni sunt doi baieti de 15 ani, norvegianul Emil Berhquist si austriacul David W, cei care au facut echipa si au castigat ieri turneul din New York.

Cei doi baieti au impartit marele premiu de 3 milioane de dolari.

Pe locul 2 s-a clasat o echipa formata din englezul Jaden Ashman si olandezul Dave Jong, care au plecat acasa cu 2,25 milioane de dolari.

Mama englezului a povestit pentru BBC ca a avut multe certuri cu baiatul sau, pentru ca acesta petrecea prea mult timp pe consola, iar la un moment dat chiar i-a aruncat Xbox-ul.

"Acum ii accept pasiunea", spune mama lui Jaden Ashman, pe cat de mandra, pe atat de bogata, in urma premiului colosal castigat de fiul sau.

Fortnite este un joc video din categoria shooter.

40 de milioane de jucatori din toata lumea au concurat pentru a ajunge in faza finala - turneul de la New York.

The 15yr old millionaire Fortnite player Jaden Ashman and his mum Lisa Dallman. He came second with his teammate on the duos and will split $2.25m! His mum says accepting him as an e-sports player has been very hard and she’s even thrown out an X-Box in past!! #FortniteWorldCup pic.twitter.com/UCUqGzUOLW