"Trebuie sa fii nebun la cap!" Sumudica spune ca Budescu nu se poate intoarce in Liga 1 si a dezvaluit suma reala pe care o castiga jucatorul la Al Shabab

FCSB viseaza la readucerea lui Budescu, dar sansele sunt minuscule. Marius Sumudica, antrenor care l-a dus pe Budescu la Al Shabab, a dezvaluit ce salariu are acesta in Arabia.

FCSB viseaza la Constantin Budescu si Alex Chipciu. Primul joaca la Al Shabab, in Arabia Saudita, in timp ce al doilea a fost declarat transferabil de Anderlecht. In schimbul lui Chipciu, Anderlecht vrea 1.000.000 euro. Piedica in calea transferurilor celor doi la FCSB este, insa, reprezentata de salarii.

Sumudica: "Budescu trebuie sa fie nebun sa renunte la banii din Arabia"

FCSB nu isi poate permite sa le plateasca nici macar jumatate din salarii celor doi. Budescu are 1.8 milioane dolari pe an la Al Shabab, iar Chipciu 1 milion euro la Anderlecht.

"Budescu are 1.8 milioane dolari salariu. Cine sa ii dea banii astia? In Romania nu exista nimeni care sa ii dea atat, oricat ar vrea el sa se intoarca. Noi nu putem sa platim banii astia. El mai are doi ani de contrct, 3.6 milioane! I-am spus: "Trebuie sa fii nebun la cap sa pleci". Sa vina in Romania pe 10-15 mii pe luna?!", a spus Sumudica la Telekom.

Budescu e dorit si de Dan Petrescu la CFR Cluj, dar nici campioana nu isi permite sa-i achite salariu. Petrescu spunea in urma cu cateva saptamani: "Pentru Budescu schimb sistemul de joc, numai sa vina".

7 goluri in 22 de meciuri a dat Budescu la Al Shabab.