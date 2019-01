"VAR-ul si Realul lui Solari, niste ruine!" Penalty NEACORDAT echipei din Madrid: reactii dure in presa din Spania

Real Madrid a pierdut 0-2 pe Bernabeu meciul cu Real Sociedad.

"VAR-ul si Realul lui Soalri, niste ruine", titreaza Marca dupa ce Real Madrid a pierdut cu 0-2 duelul cu Real Sociedad.

Spaniolii critica momentul in care arbitrul nu a consultat VAR-ul dupa ce Vinicius a fost agatat in careu de portarul oaspetilor, in minutul 65.

Arbitrul Jose Munuera nu a apelat la VAR, cu toate ca tehnologia il putea ajuta sa ia decizia cea buna.

Vinicius a ratat ocazii importante pentru Real, insa eliminarea lui Vazquez si forma buna aratata de Sociedad au dus la infrangerea echipei lui Solari.