SCANDAL LA REAL! Zidane s-a infuriat pe jucatori dupa ultima videoconferinta. Motivul nervilor antrenorului 

Zinedine Zidane s-ar fi suparat pe jucatorii lui Real Madrid dupa ultima videoconferinta.

Zidane si-ar fi reunit jucatorii intr-o videoconferinta pentru a putea sa se reconecteze, mai ales ca toti se afla izolati la domiciliu. Videoconferinta trebuia sa uneasca grupul, sa vorbeasca fiecare despre experientele din izolare si sa se sprijine unul pe celalalt, insa totul a luat o alta turnura.

Conform El Chiringuito, videoconferinta a dus la un scandal intre Zidane si jucatori, dupa ce antrenorul a descoperit ca presa a aflat despre 'intalnirea' lor. Nervii lui Zidane au fost cu atat mai mari cu cat acesta are reguli stricte in ceea ce priveste presa si ceea ce apare in presa.

Sursa citata dezvaluie ca antrenorul madrilenilor nu ar fi suparat, ci cu adevarat furios pe jucatorii sai, iar asta ar putea duce la o ruptura majora in vestiarul Realului.