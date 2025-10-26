FOTO ȘI VIDEO Scandal după El Clasico între Vinicius și Lamine Yamal: "Ne vedem afară!"

Real Madrid a câștigat derby-ul cu Barcelona, scor 2-1, și, așa cum îi stă bine unui El Clasico, a existat tensiune atât înainte, cât și după.

Real Madrid s-a impus cu 2-1 după golurile lui Kylian Mbappe și Jude Bellingham. Pentru Barcelona a înscris Fermin Lopez, iar madrilenii au ratat un penalty în repriza secundă, prin Mbappe.

La finalul meciului a izbucnit un conflict între jucătorii celor două echipe. Lamine Yamal, cel care a declarat în săptămâna jocului că "Real fură și se tot plânge", a intrat într-o dispută cu jucătorii madrilenilor.

"Ne vedem afară", ar fi strigat Yamal către cineva din echipa lui Real Madrid, moment în care a izbucnit conflictul. În imagini se observă cum starul Barcelonei intră mai întâi într-o dispută cu Dani Carvajal, iar ulterior apare Vinicius, care este ținut cu greu și îi face semn lui Lamine să tacă.

Cei doi s-ar fi contrat și în timpul meciului. "Dai numai pase înapoi", i-ar fi spus Vinicius lui Yamal, conform Marca.

Vinicius a explodat după ce a fost schimbat de Xabi Alonso

Titularizat în această partidă, Vinicius nu a avut realizări notabile. A fost aproape de a obține un penalty în minutul doi, dar decizia arbitrului a fost întoarsă de VAR.

În minutul 72, Xabi Alonso l-a scos pe șeptarul brazilian și l-a înlocuit cu Rodrygo, spre nemulțumirea acestuia. Camerele TV l-au surprins pe Vini vizibil iritat de decizia antrenorului său.

Reacția sa a fost ignorată total de Xabi Alonso, care și-a îndreptat privirea către teren. Vinicius nu a mai rămas pe bancă pentru ultima parte a jocului și s-a îndreptat direct către vestiare.

