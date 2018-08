"Sa vina si el, ar fi FANTASTIC!" Courtois a anuntat transferul GALACTIC la care viseaza! Ce jucator de milioane poate ajunge la Real

Daca perioada de transferuri in Anglia s-a incheiat, cluburile din Premier League pot ceda jucatori in alte campionate pana la sfarsitul lunii.

Real Madrid si Chelsea au anuntat miercuri seara oficial transferurile lui Thibaut Courtois si Mateo Kovacic. Primul a semnat pe 6 ani cu campioana Europei, in timp ce Kovacic a fost imprumutat pentru un sezon la Chelsea. Portarul belgian a vorbit si despre posibilitatea ca Eden Hazard sa-l urmeze la Madrid in aceasta vara.

"Obiectivul meu a fost sa vin aici, toata lumea o stie, dar nu puteam sa o spun in presa. Sunt foarte fericit si mandru sa fiu aici. El (Hazard) se bucura ca am venit pentru ca a fost un vis pentru mine. Mi-ar placea sa fie mereu langa mine si daca va veni aici va fi fantastic!" a spus Courtois in conferinta de presa.

Courtois a insistat si venirea sa la Real Madrid nu va duce la un conflict in lupta pentru titularizare cu Keylor Navas: "Cand am mers la Chelsea i-am luat locul lui Cech. Inca mai vorbesc cu Cech si acum. Portarii faca parte dintr-o echipa si sunt si prieteni. Voi face tot ce e posibil sa fie o atmosfera buna. O voi ajuta pe Madrid sa castige meciuri si trofee" a mai spus Courtois.