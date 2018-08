A ajuns deja la Londra! Nu a cedat si a fost lasat sa plece de la Real | Face azi vizita medicala

Si-a exprimat dorinta de a pleca de la Real Madrid si a reusit.

Matteo Kovacic a plecat deja la Londra pentru a se alatura celor de la Chelsea, scrie AS.

El va fi imprumutat de cei de la Real formatiei din Premier League, fara optiune de cumparare pentru englezi.

El trebuie sa se intoarca anul viitor la Madrid, pentru ca Realul nu vrea sa piarda un jucator cu potentialul croatului.

Jucatorul care a avut o pozitie ferma in ceea ce priveste dorinta sa de a parasi formaria iberica pentru a juca mai mult la o alta echipa, va face vizita medicala la Chelsea in aceasta dupa amiaza si, daca totul este in regula, croatul va semna, iar intelegerea va fi anuntata oficial in aceasta dupa amiaza.