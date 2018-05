S-a aflat! Dezvaluirea facuta la 2 zile dupa ce s-a terminat El Clasico! Ce i-a spus Iniesta lui Messi cand a fost inlocuit

Una dintre televiziunile care a transmis meciul s-a zbatut sa afle acest lucru.

Andres Iniesta a jucat in weekend pentru a 38-a oara intr-un duel dintre Barcelona si Real Madrid, fiind insa ultimul El Clasico pentru mijlocasul de legenda al catalanilor. Iniesta va pleca in vara iar in minutul 57 a fost inlocuit cu Paulinho si a avut loc cel mai emotionant moment al partidei.

In ciuda tensiunii de pana atunci, schimbarea lui Iniesta a schimbat total atmosfera de pe Camp Nou - toti fanii s-au ridicat sa-l aplaude pe Iniesta iar acesta s-a dus la Leo Messi pentru a-i ceda banderola de capitan.

Cei de la ESPN au reusit la 2 zile distanta sa desluseasca ce i-a spus Iniesta lui Messi in momentul schimbarii, cand i-a <<pasat>> banderola: "Poftim Leo, te iubesc atat de mult!"