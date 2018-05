Andres Iniesta i-a dat lui Sergio Ramos tricoul de la ultimul sau El Clasico! Ce mesaj emotionant i-a scris capitanului de la Real

Capitanul celor de la Real Madrid, Sergio Ramos, a fost cel care a primit tricoul purtat de Iniesta la ultimul El Clasico pentru mijlocasul de legenda al Barcelonei. Iniesta va pleca in vara de la Barca si a fost aclamat de un stadion in momentul in care a fost inlocuit pe finalul partidei.

Iniesta i-a scris si un mesaj pe tricou lui Ramos: "Pentru prietenul meu Sergio, pentru momentele petrecute impreuna si cele ca adversari, iti multumesc si iti urez mult noroc" a fost mesajul lui Iniesta.

Ramos a raspuns printr-un mesaj pe retelele de socializare: "Trecand peste ce s-a intamplat pe teren, partida de ieri (duminica) va fi tinuta minte ca El Clasico al lui Iniesta. Iti vom simti lipsa, prietene" a scris Ramos.

Más allá de lo sucedido en el terreno de juego, el de ayer será recordado como el #Clásico de @andresiniesta8, un clásico de verdad. Se te echará de menos, amigo

Beyond what happened on the pitch, last night's will be remembered as Iniesta's Clásico. You will be missed, my friend pic.twitter.com/WVzNQA7ugh