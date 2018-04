Ronaldo nu se mai satura: GOLAZO BRUTAL la antrenamentul lui Real Madrid. VIDEO

Cristiano Ronaldo se specializeaza in reusite spectaculoase.

Ronaldo a impresionat intreaga planeta cu reusita din partida cu Juventus din sferturile Ligii Campionilor, cand a reusit o foarfeca perfecta in poarta marelui Buffon.

Portughezul isi antreneaza in continuare loviturile spectaculoase in speranta ca seria va continua. Ronaldo si-a schimbat stilul de joc in ultima perioada. Ronaldo a devenit atacantul principal al celor de la Real, mai ales ca Benzema are un sezon slab.

Real Madrid o intalneste pe Bilbao in aceasta etapa in La Liga.