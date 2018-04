"E spectaculoasa transformarea! Mai joaca 4-5 ani la nivelul asta!" Imaginea cu Cristiano Ronaldo dupa golul cu Juve a ajuns intr-o sala de fitness din Bucuresti

Poza cu Ronaldo dupa ultimul gol la Real va fi expusa si in salile de fitness din Romania.

E incredibila transformarea fizica a portughezului. Ronaldo, in 2004. Ronaldo, 10 ani mai tarziu. Si Ronaldo in prezent. Portughezul are 33 de ani, dar arata ca la 23.

Ca sa arate asa, Ronaldo face 3000 de abdomene pe zi, inoata dupa fiecare meci, e supus crioterapiei la minus 200 de grade, nu bea alcool si nu consuma zahar. "70 la suta e dieta si 30 la suta, sport" - spune unul dintre specialistii romani in fitness.

"Sincer, nu! E o transformare spectaculoasa. Cristiano a vrut sa fie numarul 1 si e! La conditia fizica pe care o are si la cum arata eu zic ca 4-5 ani , cu siguranta (mai poate juca)" spune Eduard Solomon, antrenor de fitness.