După ce s-a confirmat ratarea play-off-ului, Gigi Becali a anunțat că va viza 7 transferuri în fereastra de mercato din vară. Mai mult, a transmis că intenționează să înființeze un departament de scouting pentru a primi propuneri de jucători.

Dumitru Dragomir l-a sfătuit pe Gigi Becali să îl transfere pe Mario Tudose: "Dacă nu iei 10 milioane pe el, vii la mine"

Primele propuneri nu au venit însă de la departamentul de scouting, ci de la Dumitru Dragomir. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal i-a recomandat doi fundași centrali omului cu banii de la FCSB, pe Mario Tudose (FC Argeș) și Matei Ilie (CFR Cluj), amândurora creionându-le portrete strălucitoare.

"Uite, Gigi, ce îți spun eu acum: un jucător la care câștigi cel puțin 8 milioane. Du-te și ia-l pe fundașul central de la Argeș, care are 21 de ani. Dacă nu iei 10 milioane pe Tudose, vii la mine și îți dau eu diferența. Ăla e cel mai tare fundaș central din România. Și al doilea, Matei Ilie de la CFR Cluj", a spus Dumitru Dragomir, la Fanatik, în dialog cu Gigi Becali.

Finanțatorul de la FCSB a părut destul de sceptic, răspunzând mai degrabă ironic la propunerile făcute de Dragomir.

"Nu putem să-l luăm acum, Mitică. La vară, la vară. Dacă-i iau pe ăștia amândoi, om m-am făcut!", a replicat răzând Becali.

Mai poate ajunge Mario Tudose la FCSB? Dani Coman: ”Vom sta la masa negocierilor pentru orice jucător!”

Mario Tudose a fost dorit la FCSB în toamnă, însă, în cele din urmă, transferul nu s-a mai realizat, iar fotbalistul a rămas la FC Argeș. Patronul de la FCSB susținea la acel moment că cele două cluburi s-au înțeles să facă o ”românească”, astfel încât Benfica, clubul care deține 50% din drepturile federative ale lui Tudose, să iasă în pierdere.

Astfel, oferta care urma să fie înaintată clubului din Trivale să fie doar de 400.000, astfel încât Benfica să primească doar 200.000 de euro în schimbul fotbalistului. Alte 600.000 de euro ar fi urmat să intre în conturile piteștenilor.

În cele din urmă, mutarea a picat după ce piteștenii ar fi solicitat o sumă mai mare decât cea stabilită inițial.

FCSB a ratat calificarea în play-off, în timp ce FC Argeș va încheia sezonul regulat în primele șase echipe și se va înscrie în lupta la titlu. Dani Coman, președintele de la FC Argeș, a fost întrebat dacă mai există vreo șansă ca transferul lui Mario Tudose la FCSB să se realizeze.

Oficialul formației din Trivale susține că niciun transfer nu poate fi exclus, însă a subliniat că, în momentul de față, sunt anumite discuții doar cu un club din Germania, fără a exista însă o ofertă concretă pentru fundașul de 21 de ani.

”Deocamdată nu avem nicio ofertă scrisă pentru Tudose. Suntem în discuții cu o echipă din Germania, dar nu avem nicio ofertă concretă. Așa cum am l-am lăsat pe Caio, am lăsa să plece orice jucător.

Vom sta la masa negocierilor pentru orice jucător, la suma pe care o cerem noi. Dacă nu vrea jucătorul, nu pleacă. Tudose este un jucător de mare viitor, un jucător de lot național de tineret și cu șanse mari să îl vedem la echipa națională mare”, a spus Dani Coman la Digi Sport.