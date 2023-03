Robert Lewandowski trage un semnal de alarmă: "Mai e nevoie de unul-doi jucători". Ce a spus polonezul despre viitorul său

Transferat în vara anului trecut de la Bayern Munchen, în schimbul a 45 de milioane de euro, Robert Lewandowski a reușit să se adapteze ușor pe Camp Nou, devenind rapid golgheterul echipei.

FC Barcelona se află pe primul loc în clasament, având nouă puncte avans față de rivala Real Madrid și, deși a fost eliminată din competițiile europene, se luptă și pentru Cupa Spaniei, tot cu Real Madrid, însă în semifinale, unde s-a impus cu 1-0 în meciul tur.

"Avem o echipă bună, poate mai lipsesc unul-doi jucători pentru a face o echipă dacă nu perfectă, măcar mult mai competitivă. Câteodată vorbim despre lucruri mici, dar dacă le schimbi, totul devine mult mai spectaculos.

În acest sezon am avut probleme în Champions League, iar asta trebuie să corectăm. E nevoie de timp, este imposibil să schimbi ceva în fotbal într-o săptămână sau o lună", a mărturisit atacantul polonez.

Robert Lewandowski a vorbit și despre viitorul său profesional, mărturisind că se află într-o formă fizică foarte bună și că va mai juca pentru câțiva ani.

"Mi-am dorit întotdeauna să joc în La Liga. Știam că Barcelona are numeroase probleme, dar am văzut ce își doresc și am considerat că pot să iau parte la asta. Am văzut provocarea și mi-am spus că sunt pregătit pentru ea.

Am 34 de ani, dar este doar un număr. Știu că mai pot evolua câțiva ani la un nivel ridicat. Nu știu exact câți, dar mentalul este mai important decât fizicul", a explicat fotbalistul.

"Ce ai discutat cu Messi?". Răspunsul lui Lewandowski, după dialogul celebru de la Cupa Mondială



Imediat după fluierul final al meciului Argentina - Polonia, Messi s-a întâlnit din nou, la mijlocul terenului, cu oponentul său. Argentinianul s-a dus direct spre Lewandowski, iar cei doi fotbaliști s-au îmbrățișat. Jucătorul lui PSG i-a șoptit și ceva la ureche vârfului polonez. Cei doi au avut apoi o scurtă conversație, cu gurile acoperite.

Întrebat ce a discutat cu Messi la momentul respectiv, Lewandowski a refuzat să ofere detalii, limitându-se să spună că a fost o conversație frumoasă.

"Pot să spun doar că a fost o conversație frumoasă. Nu vreau să explic despre ce am vorbit, dar a fost un dialog adorabil. Știam că, în ciuda înfrângerii lor din primul meci cu Arabia Saudită, Argentina era marea favorită pentru a câștiga Cupa Mondială", a spus Lewandowski, într-un interviu pentru Mundo Deportivo, citat de Marca.