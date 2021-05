Revolutie la Real! 10 jucatori, pe lista de transferuri! De cine se poate desparti Madridul in vara

Real va intra intr-un proces de reconstructie in aceasta vara.

Dupa ce Zidane si-a anuntat jucatorii ca va pleca, presedintele Perez pregateste o mica 'tornada' si in lot pentru finalul sezonului.

Eden Hazard, Gareth Bale (imprumutat la Tottenham), Marco Asensio, Raphael Varane, Luka Jovic (imprumutat la Eintracht Frankfurt), Marcelo, Isco, Borja Mayoral (imprumutat la AS Roma), Dani Ceballos (imprumutat la Arsenal) si Mariano Diaz sunt cei 10 jucatori trecuti pe lista neagra.

Varane intra n ultimul an de contract, iar Real isi doreste sa il cedeze acum pentru a putea scoate niste bani pe el. Real cere 70 de milioane de euro in schimbul lui, iar printre echipele interesate se numara United, Chelsea sau PSG.

Il vor inapoi pe Achraf Hakimi!



Pentru defensiva, Real are deja un nume pe ista de posibile sosiri. Achraf Hakimi, de la Inter, fost la Real Madrid si Borussia Dortmund, este dorit inapoi pe Bernabeu. Jucatorul a castigat recent Serie A si a contribuit la acest succes cu 7 goluri si 9 pase decisive. Aceste cifre il claseaza pe Hakimi pe locul 1 intr-un top al celor mai buni pasatori de sub 23 de ani din Europa, clasament in care dinamovistul Deian Sorescu ocupa locul 2.

Real Madrid are nevoie de un fundas dreapta, iar, potrivit goal.com, Florentino Perez isi doreste sa il readuca pe Hakimi. Inter solicita 50 de milioane de euro in schimbul sau. In septembrie, Real l-a cedat pentru 40 de milioane de euro in Italia.

Hakimi a vorbit recent despre trecutul sau la Real Madrid: "Trebuie sa clarific un subiect! Lumea spune ca n-am vrut sa ma lupt pentru un loc la Real Madrid si nu este adevarat acest lucru! Toata lumea stie ca Real Madrid reprezinta casa mea si mi-ar fi placut sa joc acolo, dar clubul a decis altceva".