"Revolutia promisa la Barcelona a fost o minciuna!" Cine este favorita la titlu in Spania dupa pasii gresiti facuti de Real si Barca

Barcelona are un start dezastruos de sezon in Spania, avand 3 infrangeri si doua remize in primele 8 etape din La Liga.

Un astfel de parcurs slab nu a mai avut loc pe Camp Nou in ultimii 25 de ani, de cand Spania a inceput sa aplice sistemul in care se acorda 3 puncte pentru o victorie.

Dupa infrangerea cu Atletico Madrid, antrenorul catalanilor a declarat ca face tot posibilul pentru a trimite in teren o echipa buna. "Muncesc, incerc sa gasesc cea mai buna formula pentru fiecare partida... Ce as putea face mai mult?" a fost mesajul lui Ronald Koeman.

Jurnalistii spanioli sunt ingrijorati de criza din care Barcelona pare ca nu poate sa iasa nici macar cu ajutorul lui Messi. "Barca si-a aruncat sezonul la gunoi" au comentat cei de la Marca, ibericii punctand si ca "revolutia promisa a fost o minciuna" si ca echipa are o "capacitate nula de reactie".

In plus, tinand cont si de pasii gresiti facuti de Real Madrid in acest sezon, spaniolii titreaza ca Atletico Madrid are cele mai multe sanse la titlu, Diego Simeone avand la dispozitie un lot foarte valoros de jucatori.