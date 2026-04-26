Real Madrid s-a decis în cazul lui Alvaro Arbeloa! Ce se întâmplă pe ”Bernabeu” la finalul sezonului

Cu cinci etape înainte de finalul din La Liga și 15 puncte în joc, formația dirijată de Alvaro Arbeloa e la 11 lungimi în spatele liderului FC Barcelona, cu 74 de puncte. 23 de victorii, cinci remize și cinci eșecuri are Real Madrid până acum.

Echipa de pe ”Santiago Bernabeu” a pierdut titlul și a fost eliminată din UEFA Champions League și din Copa del Rey în actuala stagiune și e la finele unui sezon eșuat, așa cum a spus și președintele Florentino Perez .

Jurnalistul sportiv Nicolo Schira a scris pe rețelele social media faptul că Perez s-a decis și îl va schimba la finalul sezonului pe Alvaro Arbeloa de la cârma clubului de pe ”Santiago Bernabeu”.

Italianul a explicat că galacticii lucrează deja în a găsi un înlocuitor pentru Arbeloa, care a bifat 23 de apariții ca ”principal” la Madrid și a înregistrat o medie de 1,91 puncte pe meci, conform statisticilor Transfermarkt.

Rămâne de văzut cine va fi noul antrenor al lui Real Madrid. Arbeloa l-a înlocuit în iarnă de la cârmă pe Xabi Alonso.

Cum arată clasamentul din La Liga

Real Madrid mai are de jucat cu Espanyol (3 mai, 22:00), FC Barcelona (10 mai, 22:00), Oviedo (14 mai, 22:30), Sevilla (17 mai, 19:00) și Athletic Bilbao (24 mai, 19:00):