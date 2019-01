Surpriza colosala! Unde poate sa ajunga Coutinho dupa dezamagirea de la Barca! Real Madrid abia asteapta

Philippe Coutinho nu s-a ridicat la inaltimea asteptarilor dupa transferul pentru 160 de milioane de euro.

In urma cu un an, Coutinho reusea sa isi indeplineasca visul - semna cu Barcelona, fiind considerat urmasul natural al lui Neymar in ceea ce priveste statutul din echipa catalanilor. Daca primul sezon nu a fost deloc rau, in actuala stagiune Coutinho a dezamagit. Brazilianul de 26 de ani a prins doar 10 meciuri ca titular in La Liga pana acum si are 4 goluri.

Astfel, au aparut speculatii despre un posibil transfer al lui Coutinho. Prima varianta era Manchester United, insa Coutinho ar putea ajunge la o alta echipa din Premier League: Chelsea! Express scrie ca londonezii s-au interesat despre conditiile in care l-ar putea transfera pe Coutinho, fiind dispusi sa ofere 120 de milioane pentru acesta.

Cei de la Chelsea sunt resemnati cu gandul ca il vor pierde pe Eden Hazard, cel care este din ce in ce mai aproape de Real Madrid. Iar pentru Barcelona, plecarea lui Coutinho ar mari sansele revenirii lui Neymar, posibilitate despre care presa din Spania a scris zilnic in ultima luna.