Francezul din atacul lui Real Madrid a deschis scorul în minutul 21, după o fază care a făcut șah-mat defensiva englezilor. După o pasă în adăncime, Vinicius i-a pus mingea pe tavă lui Karim Benzema care a îndeplinit o formalitate și l-a învins pe spaniolul din poarta londonezilor, Kepa.

Pentru Karim Benzema meciul cu Chelsea a fost o nouă ocazie de a înscrie în poarta echipelor din Premier League. Atacantul în vârstă de 35 de ani a ajuns prin reușita din prima repriză a înfruntării cu Chelsea la 20 de goluri marcate în Lga Campionilor împotriva grupărilor din Anglia. Doar Lionel Messi (PSG) are mai multe goluri strânse în CV în fața formațiilor din Premier League - 27 de reușite.

Benzema l-a egalat și pe Erling Haaland (City) în topul dedicat celor mai buni marcatori europeni din 2023 - cu 18 reușite în toate competițiile.

18 - No player from the top five European leagues has scored more goals than @realmadriden 's Karim Benzema ???????? in 2023 in all competitions (18, level with Erling Braut Halaand ????????). Extraordinary. pic.twitter.com/Zi126jFCDX

8 - Real Madrid have recorded eight shots on target in this match; the joint-most that Chelsea have faced in the first half of a UEFA Champions League game on record (since 2003-04). Cosh. pic.twitter.com/nyaSry0llU