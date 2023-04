Real Madrid a învins, miercuri seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Chelsea Londra, într-un meci din prima manşă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor.

Real a câştigat datorită golurilor marcate de Benzema ’21 şi Asensio ’74. În minutul 59, de la Chelsea a fost eliminat Ben Chilwell.

Pe finalul partidei, antrenorul italian al gazdelor, Carlo Ancelotti, și-a arătat tehnica încântătoare când a ținut mingea pe picior în aplauzele spectatorilor. Fostul mijlocaș al lui AC Milan și al naționalei Italiei, unul dintre cei mai buni jucători de pe teren în finala din 1989, Steaua - AC Milan 0-4, a arătat că încă deține o tehnicitate ridicată.

Fotbaliștii lui Real Madrid au zâmbit la cutie, iar Carlo Ancelotti a pasat mingea pentru a fi repusă în joc.

At the age of 63 Carlo Ancelotti is still a better footballer than any Chelsea playerpic.twitter.com/dN7vnLPOxe