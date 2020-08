Cinci transferuri in 10 minute la Gaz Metan! Ce jucatori au adus mediesenii pentru a incerca o noua performanta istorica in Liga 1

Gaz Metan Medias a oficializat doua transferuri.

UPDATE 14:55: Luis Nitu si Bryan Alceus, prezentati oficial.

Gaz Metan a ajuns la 5 transferuri oficializate astazi. Luis Nitu este un tanar atacant de 19 ani, crescut de Universitatea Craiova.

Cotat la 150.000 de euro, Nitu a semnat cu Gaz Metan pentru urmatoarele 3 sezoane. 4 goluri a marcat Nitu in cele 13 meciuri jucate la Craiova in sezonul trecut.

Bryce Alceus este un mijlocas defensiv de 24 de ani. In sezonul trecut a evoluat pentru Paris FC, formatie din Liga a 2-a franceza, unde a reusit sa stranga 11 aparitii. 200.000 de euro este cota de piata a lui Alceus, potrivit Transfermarkt.

UPDATE 14:50: Al treilea transfer anuntat de Gaz Metan!

Yves Simon Pambou (24 de ani) a fost prezentat de medieseni. Mijlocasul central evoluat in sezonul trecut pentru Grenoble, in Liga a 2-a din Franta, unde a strans 12 aparitii.

Cotat la 475.000 de euro, Pambou a mai jucat in cariera la Reggina, Trelissac, Dunajska si Hapoel Petah.

Gaz Metan a oficializat transferurile lui Yuri Matias Jefferson si Alexandru Buzbuchi. Ambii jucatori au semnat contracte valabile pentru urmatoarele trei sezoane.

Yuri Matias Jefferson (25 de ani) este un fundas central de origine braziliana. Ultima oara a evoluat in Iran, pentru FC Tractor.

Cotat la 350.000 de euro, a mai evoluat in cariera la Coimbra, in liga secunda din Portugalia si la America-PE in Brazilia.

Buzbuchi (26 de ani) si-a petrecut ultimele 11 sezoane la Viitorul Constanta, pentru care a reusit sa stranga 77 de aparitii.

Portarul este evaluat la 50.000 de euro si a fost format de Academia lui Gica Hagi.