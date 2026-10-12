VIDEO Real Madrid, jos de pe podium! Betis Sevilla, show cu 7 goluri înainte de meciul din Champions League

Real Madrid, jos de pe podium! Betis Sevilla, show cu 7 goluri înainte de meciul din Champions League La Liga
SPORT.RO
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Luptă pasionantă în La Liga.

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Real MadridBetis SevillaIscoAbde EzzalzouliOsasuna
Din articol

Betis Sevilla a revenit pe podium în prima ligă spaniolă de fotbal, după ce a învins-o pe Osasuna cu scorul de 5-2, duminică, pe teren propriu, în etapa a opta din La Liga, transmite AFP.

Betis - Osasuna 5-2

Andaluzii au reuşit a şasea lor victorie în acest sezon, prin dubla căpitanului Isco (foto) şi golurile lui Abde Ezzalzouli, Morante şi autogolul lui Budimir.

Cu acest succes, Betis a depăşit-o în clasament pe Real Madrid, iar miercuri va juca în Liga Campionilor cu FC Porto.

În alt meci, Celta Vigo a remizat în deplasare cu Elche, 0-0, într-un meci în care portarul român Ionuţ Andrei Radu a fost integralist la galicieni.

Rezultatele și marcatorii etapei 8 din La Liga

Vineri

Malaga - Espanyol Barcelona 1-1

Au marcat: Adrian Nino (90+3), respectiv Bryan Zaragoza (13).

Sâmbătă

Rayo Vallecano - Athletic Bilbao, întrerupt la 0-0

Alaves - Atletico Madrid 1-2

Au marcat: Boye (45+6 - penalty), respectiv Grimaldo (33), Cristian Romero (87).

FC Barcelona - Getafe 3-0

Au marcat: Anthony Gordon (2), Gabriel Jesus (30), Kounde (73).

Real Madrid - Villarreal 1-0

A marcat: Yan Diomande (63).

Duminică

Elche - Celta Vigo 0-0

Real Sociedad - Deportivo La Coruna 3-2

Au marcat: Jon Martin (29), Zaharian (34), Goncalo Guedes (54), respectiv Mario Soriano Carreno (61), Yeremay Hernandez (69 - penalty).

Betis Sevilla - Osasuna 5-2

Au marcat: Isco (10, 67), Ezzalzouli (31), Budimir (48, autogol), Morante (90+6), respectiv Budimir (51), Raul Garcia (56).

Racing Santander - Valencia 2-2

Au marcat: Zabiri (32), Ivan Martin (47), respectiv Raba (2), Otorbi (65).

Luni se va disputa ultima partidă a etapei, Levante - Sevilla.

Clasamentul din La Liga

1. FC Barcelona 24 puncte

2. Atletico Madrid 19

3. Betis Sevilla 19

4. Real Madrid 18

5. Sevilla FC 13 (7 jocuri)

6. Real Sociedad 13

... Agerpres

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