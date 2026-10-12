Betis Sevilla a revenit pe podium în prima ligă spaniolă de fotbal, după ce a învins-o pe Osasuna cu scorul de 5-2, duminică, pe teren propriu, în etapa a opta din La Liga, transmite AFP.

Betis - Osasuna 5-2

Andaluzii au reuşit a şasea lor victorie în acest sezon, prin dubla căpitanului Isco (foto) şi golurile lui Abde Ezzalzouli, Morante şi autogolul lui Budimir.

Cu acest succes, Betis a depăşit-o în clasament pe Real Madrid, iar miercuri va juca în Liga Campionilor cu FC Porto.

În alt meci, Celta Vigo a remizat în deplasare cu Elche, 0-0, într-un meci în care portarul român Ionuţ Andrei Radu a fost integralist la galicieni.