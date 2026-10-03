„Putea fi cea mai mare înfrângere din istorie!” Gică Craioveanu nu are milă de Gică Hagi după 0-6 cu Polonia: „Cea mai mare greșeală”

Deși Gică Hagi anunțat la începutul grupei de UEFA Nations League că își dorește toate cele 12 puncte în joc puse în acțiunea din septembrie - octombrie, după primele trei partide statistica arată îngrozitor: 12 goluri primite și doar trei marcate.

Gică Craioveanu nu are milă de Gică Hagi după 0-6 cu Polonia

1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și un neverosimil 0-6 cu Polonia sunt rezultatele obținute de echipa națională în primele trei partide. Pentru „tricolori” urmează meciul cu Suedia de acasă.

Revenind la 0-6 cu Polonia, echipa națională a început bine duelul de la Varșovia, având mai multe ocazii prin Bîrligea, însă cartonașul roșu văzut de Drăgușin, în minutul 22, a schimbat total soarta duelului. Dacă la pauză a fost 0-1, ceea ce a urmat a surprins pe toată lumea.

La scurt timp după fluierul final, Gică Craioveanu s-a arătat foarte îngrijorat de cum arată în momentul de față echipa pregătită de Gică Hagi. „Grande” susține că cea mai mare greșeală a fost atunci când Valentin Mihăilă a fost înlocuit. Totodată, fostul internațional e de părere că suporterii ar trebui să fie mulțumiți, în condițiile în care „Generația de Suflet” putea încasa cea mai dură înfrângere din istorie.

„Eu cred că va rămâne. El a luat o decizie în vară și a asumat lucrul acesta, ne-a făcut să sperăm. Când l-am auzit spunând că vrea să joace ca Spania, chiar am crezut că vom juca. Nu acum imediat, dar în viitor.

Dar sunt foarte, foarte îngrijorat. Ne-au dat 6 și să spunem mulțumesc, pentru că azi putea să fie cea mai mare înfrângere din istoria naționalei.

Pentru mine, ăla nu este cartonaș roșu (n.r. la Radu Drăgușin), eu nu îl dădeam. Este prea puțin ca să dai roșu. M-am uitat de 100 de ori la fază.

Nu-mi explic! Nu sunt antrenor, nu sunt vreun expert, dar pentru mine cea mai mare greșeală, după 1-0, să scoți un jucător de atac. Tu, ca să ai o speranță, este să joci pe contraatac, să-l folosești pe Mihăilă. Pentru mine a fost o greșeală gravă. Tu nu ai șanse să domini adversarul, nu ai șanse nici cu 11 jucători.

Nu pot să zic nimic de Rațiu. Am fost foarte criticat când am spus că se apără rău. E un jucător foarte bun de la mijloc în sus. El a jucat foarte bine cu Madrid, cu Barcelona.

E fundaș, dar eu am spus că el nu știe să se apere. El, tactic, este un pic dezastru. Rațiu, în Spania, este bine văzut pentru că atacă foarte bine”, a declarat Gică Craioveanu, potrivit Digi Sport.