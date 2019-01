Gestul necugetat al lui Isco! Fotbalistul nu mai tine cont de nimic in razboiul cu Solari: "E in stare sa faca si asta!"

Isco n-a facut parte din primul 11 al Realului nici in meciul de Cupa cu Leganes si a explodat.

Jucatorul a dat "like" pe Twitter unei postari extrem de critice la adresa antrenorului Santiago Solari.

"L-a introdus pe Dani Ceballos, pe Casemiro care e iesit din forma si e in stare sa intre si el, chiar daca s-a retras in urma cu 20 de ani, in loc sa-l bage in primul 11 pe Isco Alarcon", este mesajul unui suporter pe care l-a apreciat fotbalistul Realului.

Totusi, cateva minute mai tarziu, Isco si-a retras "like-ul", constient de repercusiunile pe care le-ar putea avea gestul sau. Totusi, cei de la As au reusit sa faca o captura a paginii de Twitter a fotbalistului inainte ca acesta sa stearga postarea.

Sub comanda lui Santiago Solari, Isco a disputat doar doua partide in calitate de titular, in meciul cu Melilla din Cupa si in ultima partida din faza gupelor UCL contra celor de la TSKA Moscova. Chiar si Vinicius Junior, care nu conta pe vremea lui Lopetegui, a acumulat mai multe minute decat Isco sub comanda lui Solari: 431 la 392.