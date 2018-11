Mourinho crede ca va fi DAT AFARA de United! Ultima ora: cine e antrenorul de VIS pentru Manchester United

Jose Mourinho simte ca sefii sunt nemultumiti de felul in care arata echipa.

Mourinho crede ca va fi dat afara daca nu reuseste sa o califice pe United in Champions League sezonul viitor. In cazul in care va pleca de pe Old Trafford inainte sa i se termine contractul, Mourinho va primi despagubiri de 18 milioane de euro.



Conducerea clubului viseaza sa-l aduca pe Mauricio Pochettino de la Tottenham. Dorit in aceasta toama si de Real Madrid, Pochettino a refuzat sa continue negocierile pentru a continua la Londra.