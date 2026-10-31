Avertismentul transmis de Cristi Chivu în vestiar înaintea marelui derby. Solicitare urgentă către echipă

Obiectivul principal urmărit de Chivu este obținerea unei victorii în fața rivalei locale, rezultat care ar pune capăt unei serii de peste doi ani fără succes în derby-ul orașului Milano. Totodată, el le-a cerut elevilor săi să găsească motivația necesară pentru a aborda fiecare partidă la capacitate maximă.

Tehnicianul român s-a folosit din nou de întâlnirea cu jurnaliștii de la baza din Appiano Gentile pentru a-și mobiliza vestiarul. Nu este pentru prima dată când antrenorul apelează la această metodă publică pentru a-și determina fotbaliștii să fie mai concentrați înaintea unui meci important.

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Presiune uriașă în ciuda unui start de sezon aproape perfect

„Răspunsurile pe care le așteaptă de la echipă, în principal la nivelul atitudinii, ar ajuta mult la regăsirea victoriei în derby-ul din această seară, anulând tabuul care există de peste doi ani. Ar fi însă prețioase și pentru a aborda restul sezonului fără a mai fi nevoiți să se resemneze cu ideea de a face cadou adversarilor bucăți de meci sau goluri.

O reflecție care valorează mai mult decât cele legate de temele strict tactice, deoarece strategia fiecărui meci rămâne strâns legată de mentalitatea pe care echipa este capabilă să o pună în teren”, au scris cei de la Corriere dello Sport.

Deși Inter are un parcurs excelent în actuala stagiune din Serie A, cu doar două puncte pierdute până în acest moment, Cristi Chivu resimte în continuare o presiune foarte mare asupra echipei sale mai ales din cauza parcursului mai puțin fericit din UCL, dar și meciurile din Serie A, câștigate după reveniri pe tabelă.