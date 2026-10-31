În etapa a zecea din Serie A, Inter Milano se duelează cu AC Milan, în Derby della Madonnina.

Samir Handanovic: ”Chivu a gestionat foarte bine situația portarilor!”

Înaintea meciului, Samir Handanovic, fostul portar al lui Inter Milano, a vorbit despre duelul goalkeeperilor.

Fostul portar sloven crede că Mike Maignan este numărul 1 în poarta lui AC Milan, în timp ce Inter se află într-o situație diferită după plecarea lui Yann Sommer.

În acest sezon, Cristi Chivu a apelat la rotație atunci când a venit vorba despre postul de portar. Tehnicianul român a încercat să îi mulțumească atât pe Josep Martinez, cât și pe Ivan Provedel, iar Handanovic crede că antrenorul român s-a descurcat de minune.

”Mike (n.r. Maignan, portarul lui AC Milan) este o certitudine, în timp ce Pepo (n.r. Josep Martinez, portarul lui Inter Milano) mai are încă de demonstrat. Are o moștenire importantă pe care trebuie să o gestioneze. În poartă, fiecare greșeală este analizată cu mare atenție, iar caracterul face diferența. Este benefică alternarea cu Provedel? Da. Chivu a gestionat foarte bine situația celor doi, cu mult tact și sensibilitate, continuând să aibă încredere în Martinez chiar și în momentele dificile și oferindu-i lui Provedel șansa la momentul potrivit”, a spus Samir Handanovic pentru La Repubblica.

Întrebat dacă va fi prezent la Derby della Madonnina, Samir Handanovic a explicat că preferă să urmărească partida dintre AC Milan și Inter Milano din fața televizorului.

”Nu cred, în fața televizorului mă concentrez mai bine. Desigur, pe stadion emoțiile sunt diferite. Am fost în tribune la semifinala de Champions League cu Barcelona, dar am plecat înainte de final. Ce am putut să pierd…”, a mai spus Handanovic.