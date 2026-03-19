Real Madrid a anunţat într-un comunicat că portarul belgian Thibaut Courtois suferă de o accidentare musculară la fasciculul anterior al cvadricepsului drept, iar absenţa sa este estimată la aproximativ şase săptămâni.

Courtois a simţit un disconfort în timpul încălzirii de marţi seară, de la meciul cu Manchester City, iar antrenorul lui Real Madrid, Alvaro Arbeloa, a declarat după meci că „nu a vrut să-şi asume niciun risc înainte de derby-ul împotriva lui Atletico”, scrie News.ro.

Pe lângă confruntarea din acest weekend din campionat, jucătorul originar din Bree va rata sferturile de finală ale Ligii Campionilor împotriva lui Bayern München (7 şi 15 aprilie).

”După testele efectuate astăzi, jucătorul nostru Thibaut Courtois a fost diagnosticat de staff-ul nostru medical cu o accidentare musculară la cvadricepsul drept. Recuperarea va fi monitorizată”, a transmis Real Madrid.

Aflată pe locul doi în La Liga, Real Madrid va juca în următoarea partidă pe teren propriu împotriva rivalei locale Atletico Madrid, care se află pe locul trei.