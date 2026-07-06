Bamgboye a semnat un contract valabil până în vara anului 2027.

Funsho Bamgboye a revenit în Superliga României!

Extrema dreaptă, care are dublă cetăţenie, nigeriană şi ungară, a sosit la Sepsi OSK de la formaţia turcă Hatayspor.

De-a lungul carierei, a mai evoluat pentru FC Rapid, Videoton FC Fehérvár şi Szombathelyi Haladás.

„Sepsi OSK continuă să își întărească lotul: Funsho Bamgboye este noul jucător al echipei noastre!

Extrema dreaptă în vârstă de 27 de ani, cu dublă cetățenie, nigeriană și ungară, sosește la Sepsi OSK de la formația turcă Hatayspor. De-a lungul carierei, a mai evoluat pentru FC Rapid, Videoton FC Fehérvár și Szombathelyi Haladás.

Funsho Bamgboye a semnat un contract valabil până în vara anului 2027.

Bine ai venit, Funsho! Îți dorim mult succes și cât mai multe realizări în tricoul Sepsi OSK!”, a transmis Sepsi OSK, pe rețelele de socializare.

News.ro.